Дунаева Параскева Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дунаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Дунаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Дунаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Дунаев Иван Михайлович
Смерть
1975