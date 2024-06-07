Дунаева Параскева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева Параскева Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дунаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Дунаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Дунаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дунаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Дунаев Борис Иванович

Отец ребёнка: Дунаев Иван Михайлович

Смерть
1975

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