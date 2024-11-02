Яковлев-Трофимов-Михайлов--Горшков (Андреев) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев-Трофимов-Михайлов--Горшков (Андреев) Иван Васильевич

Яковлев-Трофимов-Михайлов--Горшков (Андреев) Иван Васильевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.08.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1894 ст.

Отец: Трофимов-Михайлов-Горшков (Яковлев) Василий Андреевич

Мать: Афанасьева-Макарова-Александрова-Афонина (Иванова) Варвара Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.05.1913 ст.

Жена: Анастасиева-Архиереева (Даниилова) Екатерина Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.