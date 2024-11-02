Яковлев-Трофимов-Михайлов--Горшков (Андреев) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1894 ст.
Отец: Трофимов-Михайлов-Горшков (Яковлев) Василий Андреевич
Мать: Афанасьева-Макарова-Александрова-Афонина (Иванова) Варвара Дмитриевна
Бракосочетание
06.05.1913 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно