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Савина Анна Петровна
Савина Анна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Дата смерти
01.09.1941
Пол
Женский
Отец
Савин Петр Васильевич
1846 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Савин Петр Васильевич
Мать: не указана
Смерть
01.09.1941
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