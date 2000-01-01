Савина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

01.09.1941

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Савин Петр Васильевич

Мать: не указана

Смерть
01.09.1941
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