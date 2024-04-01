Кондратов Тимофей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1877
Рождение ребёнка
05.07.1901
Сын: Кондратов Прокопий Тимофеев
Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
16.03.1903
Дочь: Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
01.10.1906
Сын: Кондратов Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
19.04.1908
Рождение ребёнка
Около 1912
Рождение ребёнка
31.01.1914
Сын: Кондратов Виктор Тимофеев
Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
13.06.1915
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
09.03.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно