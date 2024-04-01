Кондратов Тимофей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратов Тимофей Петров

Кондратов Тимофей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1877

Отец: Кондратов Петр Казак Выс. Камышловского Васильев

Мать: Кондратова Татьяна Адрианова

Рождение ребёнка
05.07.1901

Сын: Кондратов Прокопий Тимофеев

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
16.03.1903

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Кондратов Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Кондратов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Кондратов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
31.01.1914

Сын: Кондратов Виктор Тимофеев

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
13.06.1915

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
09.03.1918

Сын: Кондратов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Тихон Тимофеев

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Кондратова Марфа Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Марфа Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close