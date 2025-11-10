Демидов Сан-Донато (Демидов) Анатолий Павлович 12.11.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидов Сан-Донато (Демидов) Анатолий Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.11.1874, вилла Сан-Донато, Полероса, Гроссето, Тоскана, Королевство Италия

умер 27.10.1943, Марсель

Отец
Демидов Сан-Донато (Демидов) Павел Павлович09.10.1839 г.р.
Мать
Демидова Сан-Донато (Трубецкая) Елена Петровна25.09.1853 г.р.
Супруги
Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна12.12.1871 г.р.
Дети
Демидова Елена Анатольевна15.08.1901 г.р.
Демидова Евгения Анатольевна12.09.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1874

Отец: Демидов Сан-Донато (Демидов) Павел Павлович

Мать: Демидова Сан-Донато (Трубецкая) Елена Петровна

вилла Сан-Донато, Полероса, Гроссето, Тоскана, Королевство Италия

Бракосочетание
01.02.1894

Жена: Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Демидова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.09.1902

Дочь: Демидова Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Демидова Аврора Анатольевна

Мать ребёнка: Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна

Смерть
27.10.1943

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