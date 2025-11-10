Демидов Сан-Донато (Демидов) Анатолий Павлович
мужской, родился 12.11.1874, вилла Сан-Донато, Полероса, Гроссето, Тоскана, Королевство Италия
умер 27.10.1943, Марсель
ОтецДемидов Сан-Донато (Демидов) Павел Павлович09.10.1839 г.р.
МатьДемидова Сан-Донато (Трубецкая) Елена Петровна25.09.1853 г.р.
Супруги
Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна12.12.1871 г.р.
Дети
Демидова Елена Анатольевна15.08.1901 г.р.
Демидова Евгения Анатольевна12.09.1902 г.р.Показать еще 1
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Рождение
12.11.1874
Отец: Демидов Сан-Донато (Демидов) Павел Павлович
вилла Сан-Донато, Полероса, Гроссето, Тоскана, Королевство Италия
Бракосочетание
01.02.1894
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Демидова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна
Рождение ребёнка
12.09.1902
Дочь: Демидова Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Демидова Аврора Анатольевна
Мать ребёнка: Демидова (Подменер) Евгения Клементьевна
Смерть
27.10.1943