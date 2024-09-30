Виролайнен (Куйванен) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен (Куйванен) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1874

Муж: Виролайнен Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
13.05.1882

Дочь: Виролайнен (Виролайнен) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.06.1886

Дочь: Виролайнен (Виролайнен) Ева Абрамовна

Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.05.1888

Сын: Виролайнен Петр Абрамович

Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.1894

Сын: Виролайнен Адам Абрамович

Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.07.1897

Дочь: (Виролайнен) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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