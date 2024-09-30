Виролайнен (Куйванен) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1874
Рождение ребёнка
13.05.1882
Дочь: Виролайнен (Виролайнен) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
04.06.1886
Дочь: Виролайнен (Виролайнен) Ева Абрамовна
Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
04.05.1888
Сын: Виролайнен Петр Абрамович
Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
24.12.1894
Сын: Виролайнен Адам Абрамович
Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
06.07.1897
Дочь: (Виролайнен) Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Виролайнен Абрам Абрамович
Смерть
Неизвестно