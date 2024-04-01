Белых (Киселева) Лукерья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых (Киселева) Лукерья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пиленок Домна Космина

Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Боталова Пелагея Космина

Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Белых Иван Космин

Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Белых Иван Козмин

Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ефросинья Козмина

Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Белых Евдоким Козмин

Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Богунова Дарья Козмина

Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сундырева Акилина Козмина

Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев

Смерть
Неизвестно
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