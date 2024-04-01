Белых (Киселева) Лукерья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Пиленок Домна Космина
Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Боталова Пелагея Космина
Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Белых Иван Космин
Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Белых Иван Козмин
Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ефросинья Козмина
Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Белых Евдоким Козмин
Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Богунова Дарья Козмина
Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сундырева Акилина Козмина
Отец ребёнка: Белых Козьма Крест. Д.Кустовой Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно