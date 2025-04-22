Всеволод
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Михалкова (Бразговка) Дарья Андреевна03.04.1980 г.р.
Дети
Гаврила ВсеволодовичНеизвестно г.р.
Давид ВсеволодовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Всеволодович
Мать ребёнка: Михалкова (Бразговка) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давид Всеволодович
Мать ребёнка: Михалкова (Бразговка) Дарья Андреевна