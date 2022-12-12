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Шипкова Марфа Федоровна

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Место рождения

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1815

Муж: Шипков Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Шипкова Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович

Рождение ребёнка
16.01.1819

Дочь: Шипкова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович

Рождение ребёнка
20.03.1821

Сын: Шипков Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1822

Дочь: Шипкова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шипков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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