Шипкова Марфа Федоровна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1815
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Шипкова Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
16.01.1819
Дочь: Шипкова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
20.03.1821
Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
26.08.1822
Дочь: Шипкова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шипков Григорий Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно