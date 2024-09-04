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Друзюк Гликерия Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1902

Отец: Друзюк Лука Назарьев

Мать: Друзюк Мария Феодосиева

Крестьянин д Шушковиц Лука Назарьев Друзюк и законная жена его Мария Феодосиева, оба православные. Воспреимники Крестьяне д. Шушковец, Матвей Миронов Кривой и Параскева Иванова жена Симеона Федорышына
Смерть
Неизвестно

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