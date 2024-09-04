Друзюк Гликерия Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1902
Отец: Друзюк Лука Назарьев
Мать: Друзюк Мария Феодосиева
Крестьянин д Шушковиц Лука Назарьев Друзюк и законная жена его Мария Феодосиева, оба православные. Воспреимники Крестьяне д. Шушковец, Матвей Миронов Кривой и Параскева Иванова жена Симеона Федорышына
Смерть
Неизвестно