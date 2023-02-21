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Уткина Степанида Степановна

Место рождения

Аремзянское

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Аремзянское
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Уткин Матвей Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1893

Сын: Уткин Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Уткин Матвей Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Уткин Матвей Павлович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Матвей Павлович

Смерть
Неизвестно
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