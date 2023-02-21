Уткина Степанида Степановна
Место рожденияАремзянское
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Уткин Матвей Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Уткин Матвей Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Уткин Матвей Павлович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно