Макарова Мария Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Мария Никаноровна

Макарова Мария Никаноровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1916 ст.

Дочь: Макарова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Филиппович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
22.02.1916 ст.

Сын: Макаров Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Филиппович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close