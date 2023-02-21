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Макаров Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1916 ст.

Дочь: Макарова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Мария Никаноровна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
22.02.1916 ст.

Сын: Макаров Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Мария Никаноровна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин села Макарово Балашовского уезда Саратовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Мария Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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