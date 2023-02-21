Макаров Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
22.02.1916 ст.
Дочь: Макарова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Мария Никаноровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
22.02.1916 ст.
Сын: Макаров Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Мария Никаноровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин села Макарово Балашовского уезда Саратовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно