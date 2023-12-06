Воеводский Николай Степанович
мужской, родился 17.09.1888, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 26.01.1975, Барселона
МатьВоеводская (Арапова) Анна Михайловна1869 г.р.
ОтецВоеводский Степан (Стефан) Аркадьевич22.03.1859 г.р.
Супруги
Дети
Рассел (Воеводская) Мария Николаевна05.11.1916 г.р.
Воеводский Михаил Николаевич04.04.1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.01.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.11.1916
Дочь: Рассел (Воеводская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1919
Сын: Воеводский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна
Смерть
26.01.1975