Воеводский Николай Степанович 17.09.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Воеводский Николай Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.09.1888, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 26.01.1975, Барселона

Мать
Воеводская (Арапова) Анна Михайловна1869 г.р.
Отец
Воеводский Степан (Стефан) Аркадьевич22.03.1859 г.р.
Супруги
Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна1895 г.р.
Дети
Рассел (Воеводская) Мария Николаевна05.11.1916 г.р.
Воеводский Михаил Николаевич04.04.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1888

Отец: Воеводский Степан (Стефан) Аркадьевич

Мать: Воеводская (Арапова) Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
17.01.1916

Жена: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.1853

Рождение ребёнка
05.11.1916

Дочь: Рассел (Воеводская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1919

Сын: Воеводский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Воеводская (Перовская-Петрово-Соловово) Мария Михайловна

Смерть
26.01.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.