Шаимов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимов Василий Андреевич

Шаимов Василий Андреевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1860

Отец: Шаимов Андрей Иосифович

Мать: Анна Автономовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.01.1860
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Мастеровый Стефан Автономов Краснов
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close