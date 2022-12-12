Шаимов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1860
Отец: Шаимов Андрей Иосифович
Мать: Анна Автономовна
Крещение
13.01.1860
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Мастеровый Стефан Автономов Краснов
Смерть
Неизвестно