Литвинов Егор Никитович 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Егор Никитович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Литвинов Никита Ильич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (--) Домна Антоновна

Рождение ребёнка
08.12.1840

Дочь: Литвинова Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Литвинова (--) Домна Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1842

Сын: Литвинов Василий Егорович

Мать ребёнка: Литвинова (--) Домна Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Литвинов Поликарп Егорович

Мать ребёнка: Литвинова (--) Домна Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1845

Сын: Литвинов Матвей Егорович

Мать ребёнка: Литвинова (--) Домна Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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Смерть
Неизвестно

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