Литвинов Егор Никитович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Литвинов Никита Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1840
Дочь: Литвинова Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Литвинова (--) Домна Антоновна
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1842
Сын: Литвинов Василий Егорович
Мать ребёнка: Литвинова (--) Домна Антоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Литвинов Поликарп Егорович
Мать ребёнка: Литвинова (--) Домна Антоновна
Рождение ребёнка
02.08.1845
Мать ребёнка: Литвинова (--) Домна Антоновна
https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=19&place=11340242&endDate=1862&startDate=0001&rmsId=M99K-KYS&imageIndex=78&singleView=true
Смерть
Неизвестно