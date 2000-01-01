Анастасия Павловна
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Павел Козмич
Мать: Параскева Алексеевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
10.11.1831
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: Села Рунова дьячек Алексей Иванов, означенной Лихачева вотчины и деревни Боровикова крестьянина Павла Косьмина дочь девица Настасья
Смерть
Неизвестно