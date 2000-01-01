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Анастасия Павловна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Павел Козмич

Мать: Параскева Алексеевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
10.11.1831
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: Села Рунова дьячек Алексей Иванов, означенной Лихачева вотчины и деревни Боровикова крестьянина Павла Косьмина дочь девица Настасья
Смерть
Неизвестно
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