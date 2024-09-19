Филиппова Анисья Никифоровна
Место рожденияКипрево
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Кипрево
Бракосочетание
29.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1830 ст.
Рождение ребёнка
10.08.1832 ст.
Сын: Емельянов-Яковлев (Андреев) Деомид(Дементий) Иванович
Отец ребёнка: Яковлев (Емельянов) Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.
Бракосочетание
02.02.1862 ст.
Смерть
Неизвестно