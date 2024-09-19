Филиппова Анисья Никифоровна 1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова Анисья Никифоровна

Место рождения

Кипрево

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кипрево
Бракосочетание
29.01.1830 ст.

Муж: Яковлев (Емельянов) Иван Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1830 ст.

Сын: Емельянов-Яковлев (Андреев) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Яковлев (Емельянов) Иван Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1832 ст.

Сын: Емельянов-Яковлев (Андреев) Деомид(Дементий) Иванович

Отец ребёнка: Яковлев (Емельянов) Иван Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1847 ст.

Сын: Емельянов-Яковлев (Андреев) Киприян Иванович

Отец ребёнка: Яковлев (Емельянов) Иван Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1862 ст.

Муж: Михайлов (Михайлов) Лука Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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