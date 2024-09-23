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Мошкова Александра Григорьевна

Место рождения

Подосениха

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Григорий Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Головушкина (Мошкова) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Мошков Петр Алексеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1876 ст.

Муж: Мошков Петр Алексеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.

Сын: Мошков Федор Петрович

Отец ребёнка: Мошков Петр Алексеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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