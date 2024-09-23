Мошкова Александра Григорьевна
Место рожденияПодосениха
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Григорий Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Головушкина (Мошкова) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Мошков Петр Алексеевич
Бракосочетание
18.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.
Отец ребёнка: Мошков Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно