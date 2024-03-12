Бабин Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабин Максим Васильевич
Мать: Бабина Наталья Исаевна
Рождение ребёнка
25.08.1954
Мать ребёнка: Иванова Надежда Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно