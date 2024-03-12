Бабин Павел Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабин Максим Васильевич

Мать: Бабина Наталья Исаевна

Рождение ребёнка
25.08.1954

Сын: Бабин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Иванова Надежда Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Зинаида Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Евгений Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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