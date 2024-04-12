Бася-Двейра Ароновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.
Отец: Арон
Место рождения предположительно Год рождения высчитан из данных из анкеты сына Лецкина Арона от 05.11.1924 года, где указано, что на иждивении мать 56 лет
Рождение ребёнка
19.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Лецкин Иосель Изроилевич-Айзикович
Место рождения предположительно Еврей дата рождения из прошения о приеме в Оршанское городское училище 1904 года Сын Оршанского мещанина картотека медицинских работников
Смерть
Неизвестно