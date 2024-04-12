Бася-Двейра Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бася-Двейра Ароновна

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Вычислено 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Рождение
Вычислено 1868 ст.

Отец: Арон

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Место рождения предположительно Год рождения высчитан из данных из анкеты сына Лецкина Арона от 05.11.1924 года, где указано, что на иждивении мать 56 лет
Рождение ребёнка
19.12.1894 ст.

Сын: Лецкин Аркадий Иосифович

Отец ребёнка: Лецкин Иосель Изроилевич-Айзикович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Место рождения предположительно Еврей дата рождения из прошения о приеме в Оршанское городское училище 1904 года Сын Оршанского мещанина картотека медицинских работников
Смерть
Неизвестно
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