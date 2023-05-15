Арон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Дочь: Бася-Двейра Ароновна
Мать ребёнка: не указана
Орша, Оршанский район, Витебская область
Место рождения предположительно Год рождения высчитан из данных из анкеты сына Лецкина Арона от 05.11.1924 года, где указано, что на иждивении мать 56 лет
Смерть
Неизвестно