Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1868 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.

Дочь: Бася-Двейра Ароновна

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Место рождения предположительно Год рождения высчитан из данных из анкеты сына Лецкина Арона от 05.11.1924 года, где указано, что на иждивении мать 56 лет
Смерть
Неизвестно