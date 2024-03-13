Голицын Григорий Юрьевич 10.07.1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Григорий Юрьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.07.1955, Лондон

Отец
Голицын Юрий Николаевич18.02.1919 г.р.
Мать
Голицына (Санфорд-Джонсон) Шила24.03.1920 г.р.
Супруги
Голицына (Пермякова) Светлана Владимировна24.02.1963 г.р.
Дети
Голицына Мэри Кэтрин10.06.2003 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955

Отец: Голицын Юрий Николаевич

Мать: Голицына (Санфорд-Джонсон) Шила

Бракосочетание
01.02.2003

Жена: Голицына (Пермякова) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
10.06.2003

Дочь: Голицына Мэри Кэтрин

Мать ребёнка: Голицына (Пермякова) Светлана Владимировна

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