Муравьева (Соловьёва) Александра Захарьевна
женский, родилась До 1860
умерла После 1910
Супруги
Муравьёв Леонид Леонидович19.01.1864 г.р.
Дети
Муравьёва Елена ЛеонидовнаПосле 1890 г.р.
Муравьёв Вадим Леонидович?.03.1892 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Муравьёва Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Муравьёв Леонид Леонидович
Рождение ребёнка
?.03.1892
Сын: Муравьёв Вадим Леонидович
Отец ребёнка: Муравьёв Леонид Леонидович
Смерть
После 1910