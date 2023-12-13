Муравьева (Соловьёва) Александра Захарьевна До 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Муравьева (Соловьёва) Александра Захарьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась До 1860

умерла После 1910

Супруги
Муравьёв Леонид Леонидович19.01.1864 г.р.
Дети
Муравьёва Елена ЛеонидовнаПосле 1890 г.р.
Муравьёв Вадим Леонидович?.03.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьёв Леонид Леонидович

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Муравьёва Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Муравьёв Леонид Леонидович

Рождение ребёнка
?.03.1892

Сын: Муравьёв Вадим Леонидович

Отец ребёнка: Муравьёв Леонид Леонидович

Смерть
После 1910

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