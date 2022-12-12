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Анастасия Васильева

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Место рождения

Брусеное, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Брусеное, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.05.1892

Муж: Михайлин Дмитрий Уаров

Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Михайлин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1898

Сын: Михайлин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1899

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1902

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Михайлин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1909

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1912

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Михайлин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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