Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1892
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Рождение ребёнка
21.05.1897
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Рождение ребёнка
28.07.1898
Сын: Михайлин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Рождение ребёнка
21.10.1899
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Рождение ребёнка
08.05.1902
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Рождение ребёнка
27.08.1906
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Рождение ребёнка
25.05.1909
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Рождение ребёнка
19.03.1912
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Рождение ребёнка
1914
Сын: Михайлин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Михайлин Дмитрий Уаров
Смерть
После 1917