Макарова (Васильева) Алевтина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Васильева) Алевтина Яковлевна

Место рождения

Верх-Сылызь, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.06.1925

Дата смерти

01.04.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925

Отец: Васильев Яков

Мать: не указана

Верх-Сылызь, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Иван Ефимович

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Иван Ефимович

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Ефимович

Смерть
01.04.1999
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