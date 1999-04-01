Макарова (Васильева) Алевтина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1925
Дата смерти01.04.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925
Отец: Васильев Яков
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
21.08.1960
Рождение ребёнка
17.08.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1999