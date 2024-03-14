Петухова (Котельникова) Антонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Котельникова) Антонида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котельников Иван Филипович

Мать: Котельникова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атрашенко Александра Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий А

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Василий А

Смерть
Неизвестно
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