Петухова (Котельникова) Антонида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атрашенко Александра Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Петухов Василий А
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петухов Василий А
Смерть
Неизвестно