Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1882
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Марья Эмануиловна (Маниуловна)
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Марья Эмануиловна (Маниуловна)
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ефросинья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ефросинья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Никитична
Смерть
Неизвестно