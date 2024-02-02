Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Марья Эмануиловна (Маниуловна)

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Марья Эмануиловна (Маниуловна)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ефросинья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Эмануиловна (Маниуловна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ефросинья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Никитична

Смерть
Неизвестно
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