Куцко (Куршина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуцко (Куршина) Светлана

Куцко (Куршина) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куцко (Куршина) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Куцко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куцко Юля

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куцко Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.07.2016

Сын: Куцко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Куцко Иван Иванович

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