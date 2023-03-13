Булавинъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавинъ Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1850

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1850

Отец: Булавинъ Артемий

Мать: Булавина Аксинья

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