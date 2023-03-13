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Булавинъ Гаврила
Булавинъ Гаврила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.1850
Пол
Мужской
Отец
Булавинъ Артемий
1822 г.р.
Мать
Булавина (Конышева) Аксинья
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1850
Отец:
Булавинъ Артемий
Мать:
Булавина Аксинья
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