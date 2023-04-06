Булавинъ Артемий
Место рождения
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Булавинъ Иванъ
Мать: Булавина Анна Дементьева
Рождение ребёнка
29.01.1841
Сын: Булавинъ Андрей
Мать ребёнка: Булавина Аксинья
Бракосочетание
31.01.1841
Жена: Булавина Аксинья
Рождение ребёнка
15.12.1843
Сын: Булавинъ Даниилъ
Мать ребёнка: Булавина Аксинья
Рождение ребёнка
22.02.1846
Дочь: Мариамна
Мать ребёнка: Булавина Аксинья
Рождение ребёнка
13.03.1848
Сын: Булавинъ Алексей
Мать ребёнка: Булавина Аксинья
Рождение ребёнка
23.03.1850
Сын: Булавинъ Гаврила
Мать ребёнка: Булавина Аксинья