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Булавинъ Артемий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Булавинъ Иванъ

Мать: Булавина Анна Дементьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1841

Сын: Булавинъ Андрей

Мать ребёнка: Булавина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1841

Жена: Булавина Аксинья

Рождение ребёнка
15.12.1843

Сын: Булавинъ Даниилъ

Мать ребёнка: Булавина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1846

Дочь: Мариамна

Мать ребёнка: Булавина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1848

Сын: Булавинъ Алексей

Мать ребёнка: Булавина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1850

Сын: Булавинъ Гаврила

Мать ребёнка: Булавина Аксинья

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