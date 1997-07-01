Боровикова (Попова) Зоя Петровна
Место рождениядеревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Дата рождения01.01.1922
Дата смерти?.07.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.02.1947
Сын: Боровиков Виталий Викторович
Отец ребёнка: Боровиков Виктор
г. Кропоткин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боровиков Виктор
Место жительства
Неизвестно
г. Кропоткин
Смерть
?.07.1997