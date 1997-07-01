Боровикова (Попова) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Попова) Зоя Петровна

Место рождения

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область

Дата рождения

01.01.1922

Дата смерти

?.07.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.02.1947

Сын: Боровиков Виталий Викторович

Отец ребёнка: Боровиков Виктор

г. Кропоткин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
г. Кропоткин
Смерть
?.07.1997
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