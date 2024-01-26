Хмельнова (Байбакова) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельнова (Байбакова) Мария Андреева

Место рождения

Буреломы, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Буреломы, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
03.10.1890 ст.

Муж: Хмельнов Семен Филиппов

Рождение ребёнка
21.08.1891 ст.

Сын: Хмельнов Петр Семенов

Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1893 ст.

Сын: Хмельнов Василий Семенов

Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1895 ст.

Дочь: (Хмельнова) Дарья Семенова

Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.

Сын: Хмельнов Тихон Семенов

Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1907 ст.

Дочь: (Хмельнова) Александра Семенова

Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.

Дочь: (Хмельнова) Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.

Сын: Хмельнов Петр Семенов

Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1915 ст.

Сын: Хмельнов Иван Семенов

Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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