Хмельнова (Байбакова) Мария Андреева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1891 ст.
Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
23.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
08.03.1895 ст.
Дочь: (Хмельнова) Дарья Семенова
Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
02.04.1907 ст.
Дочь: (Хмельнова) Александра Семенова
Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.
Дочь: (Хмельнова) Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
12.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
03.07.1915 ст.
Отец ребёнка: Хмельнов Семен Филиппов
Смерть
Неизвестно