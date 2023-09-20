Задорожный (Задорожная (?)) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Задорожный Владимир
Отец ребёнка: Задорожный Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
14.12.1952
Сын: Задорожный Виктор Александрович
Отец ребёнка: Задорожный Александр Терентьевич
Смерть
Около 1974