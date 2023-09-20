Задорожный (Задорожная (?)) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадорожный (Задорожная (?)) Зинаида

Задорожный (Задорожная (?)) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Задорожный Владимир

Отец ребёнка: Задорожный Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
14.12.1952

Сын: Задорожный Виктор Александрович

Отец ребёнка: Задорожный Александр Терентьевич

Смерть
Около 1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.