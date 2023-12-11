Экбрехт Фон Дюркхайм-Монмартен Альфред Карл Фердинанд Отто
Место рождениякоммуна Хагенберг, Фрайштадт, Верхняя Австрия, Австро-Венгерская империя
Дата рождения24.07.1873
Дата смерти13.07.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1873
коммуна Хагенберг, Фрайштадт, Верхняя Австрия, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
20.11.1911
Жена: Де Сен-Жюльен Элен Мария
Смерть
13.07.1918