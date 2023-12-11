Экбрехт Фон Дюркхайм-Монмартен Альфред Карл Фердинанд Отто — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Экбрехт Фон Дюркхайм-Монмартен Альфред Карл Фердинанд Отто

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Место рождения

коммуна Хагенберг, Фрайштадт, Верхняя Австрия, Австро-Венгерская империя

Дата рождения

24.07.1873

Дата смерти

13.07.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

коммуна Хагенберг, Фрайштадт, Верхняя Австрия, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
20.11.1911

Жена: Де Сен-Жюльен Элен Мария

Смерть
13.07.1918
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