Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мефодий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Алексей Мефодиевич
Отец ребёнка: Мефодий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Зорин Спиридон Мефодиевич
Отец ребёнка: Мефодий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Матвей Мефодиевич
Отец ребёнка: Мефодий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Дочь: Мария Мефодиевна
Отец ребёнка: Мефодий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Иван Мефодиевич
Отец ребёнка: Мефодий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Сын: Гавриил Мефодиевич
Отец ребёнка: Мефодий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Евдокия Мефодиевна
Отец ребёнка: Мефодий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Ефим Мефодиевич
Отец ребёнка: Мефодий Никитич
Смерть
После 1795