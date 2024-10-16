Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1768 г.р.
Около 1770 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мефодий Никитич

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Алексей Мефодиевич

Отец ребёнка: Мефодий Никитич

Рождествено, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Зорин Спиридон Мефодиевич

Отец ребёнка: Мефодий Никитич

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Матвей Мефодиевич

Отец ребёнка: Мефодий Никитич

Рождествено, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Дочь: Мария Мефодиевна

Отец ребёнка: Мефодий Никитич

Рождествено, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иван Мефодиевич

Отец ребёнка: Мефодий Никитич

Рождествено, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Гавриил Мефодиевич

Отец ребёнка: Мефодий Никитич

Рождествено, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Евдокия Мефодиевна

Отец ребёнка: Мефодий Никитич

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ефим Мефодиевич

Отец ребёнка: Мефодий Никитич

Рождествено, Рузский, Московская область
Смерть
После 1795

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