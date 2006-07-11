Павлов Петр Iii Петрович
Место рожденияг. Москва, Сокольники
Дата рождения29.12.1928
Дата смерти11.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Мария Васильевна
Развод
1990
Жена: Павлова Мария Васильевна
Бракосочетание
26.05.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.07.2006