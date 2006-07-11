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Павлов Петр Iii Петрович

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Место рождения

г. Москва, Сокольники

Дата рождения

29.12.1928

Дата смерти

11.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928

Отец: Павлов Ii Петр Петрович

Мать: Павлова (Смирнова) Александра Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Мария Васильевна

Развод
1990

Жена: Павлова Мария Васильевна

Бракосочетание
26.05.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.07.2006

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