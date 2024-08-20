Павлов Ii Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Ii Петр Петрович

Павлов Ii Петр Петрович

avatar

Место рождения

г. Москва, в доме Вятского Архиерейского подворья

Дата рождения

12.02.1892

Дата смерти

28.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1892

Отец: Павлов, I Петр Петрович

Мать: Павлова (Саврасова) Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Юлия Дмитриевна

Крещение
12.02.1892
Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: (Павлова) Валентина Петровна (Николаевна)

Мать ребёнка: Павлова Юлия Дмитриевна

Развод
До 1916

Жена: Павлова Юлия Дмитриевна

Бракосочетание
16.04.1917

Жена: Павлова (Смирнова) Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
29.12.1928

Сын: Павлов Петр Iii Петрович

Мать ребёнка: Павлова (Смирнова) Александра Георгиевна

Смерть
28.01.1976
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.