Павлов Ii Петр Петрович
Место рожденияг. Москва, в доме Вятского Архиерейского подворья
Дата рождения12.02.1892
Дата смерти28.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Юлия Дмитриевна
Крещение
12.02.1892
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: (Павлова) Валентина Петровна (Николаевна)
Мать ребёнка: Павлова Юлия Дмитриевна
Развод
До 1916
Жена: Павлова Юлия Дмитриевна
Бракосочетание
16.04.1917
Рождение ребёнка
29.12.1928
Мать ребёнка: Павлова (Смирнова) Александра Георгиевна
Смерть
28.01.1976
Похороны
Неизвестно