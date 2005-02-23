Кондратьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1937
Сын: Кондратьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев Иван
Сухоблюдное
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Иван
Смерть
Неизвестно