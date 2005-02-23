Кондратьева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1937

Сын: Кондратьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Сухоблюдное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Смерть
Неизвестно
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