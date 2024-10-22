Бердникова (Седунова) Лукерья Ефимовна
Место рожденияСтарый Пьяный Бор
Дата рождения1785
Дата смерти27.01.1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Седунов Ефим
Бракосочетание
30.01.1805
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бердников Аверьян Гавриилович
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бердников Христофор Гавриилович
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Бердникова) Пелагея Гаврииловна
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Бердникова) Надежда Гаврииловна
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич
Рождение ребёнка
12.05.1818
Сын: Бердников Петр Гавриилович
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бердников Исидор Гавриилович
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Бердникова) Феодосия Гаврииловна
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич
Смерть
27.01.1827
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Бердникова) Любовь Гаврииловна
Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич