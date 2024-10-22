Бердникова (Седунова) Лукерья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Седунова) Лукерья Ефимовна

Место рождения

Старый Пьяный Бор

Дата рождения

1785

Дата смерти

27.01.1827

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Седунов Ефим

Мать: Седунова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
30.01.1805

Муж: Бердников Гавриил Кузьмич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бердников Аверьян Гавриилович

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бердников Христофор Гавриилович

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Бердникова) Пелагея Гаврииловна

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Бердникова) Надежда Гаврииловна

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич

Рождение ребёнка
12.05.1818

Сын: Бердников Петр Гавриилович

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бердников Исидор Гавриилович

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Бердникова) Феодосия Гаврииловна

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.01.1827
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Бердникова) Любовь Гаврииловна

Отец ребёнка: Бердников Гавриил Кузьмич

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния

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