Смирнов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти19.01.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Смирнов Александр Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
с.Б.Всегодичи, Ковровский р-н, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Саваренская Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Великово, Россия
Рождение ребёнка
08.06.1872
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1873
Сын: Смирнов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
с. Великово (ныне Ковровского р-на Владимирской обл.).
Рождение ребёнка
10.01.1877
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.02.1879
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1880
Сын: Смирнов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1882
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Великово, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1885
Дочь: Миловидова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Великово, Новосельское, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Петровна
Смерть
19.01.1917
Великово, Россия