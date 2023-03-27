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Смирнов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

19.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Смирнов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Смирнов Александр Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

с.Б.Всегодичи, Ковровский р-н, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Саваренская Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Великово, Россия
Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.06.1873

Сын: Смирнов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

с. Великово (ныне Ковровского р-на Владимирской обл.).
Рождение ребёнка
10.01.1877

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.02.1879

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1880

Сын: Смирнов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.06.1882

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Великово, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1885

Дочь: Миловидова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Великово, Новосельское, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Петровна

Смерть
19.01.1917
Великово, Россия
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