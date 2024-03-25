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Кондратьев Яков Тимофеевич

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.04.1907 ст.

Дата смерти

18.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1907 ст.

Отец: Кондратьев Тимофей Андреев

Мать: Кондратьева Татьяна Кузьминична Космина

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
31.08.1941
Кондратьев Яков Тимофеевич Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1907 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АС... Показать все
Военная служба
18.12.1941
Кондратьев Яков Тимофеевич Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Воин... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
Кондратьев Яков Тимофеевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1907 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский РВК, Татарская АССР,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Дария Владимировна

Попал в плен (военное)
Неизвестно
Кондратьев Яков Тимофеевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: д. Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
КОНДРАТЬЕВ ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, с. Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место... Показать все
Смерть
18.12.1941
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