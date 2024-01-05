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Лукьянова Ника Ивановна
Лукьянова Ника Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
06.08.1914
Пол
Женский
Отец
Лукьянов Иван Павлович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Лукьянов Иван Павлович
Мать: не указана
Смерть
06.08.1914
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