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Лукьянова Ника Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

06.08.1914

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Лукьянов Иван Павлович

Мать: не указана

Смерть
06.08.1914
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