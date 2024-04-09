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Комков Николай Алексеевич

Место рождения

Семеновка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.09.1960

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1960

Отец: Комков Алексей Николаевич

Мать: Комкова (Синицына) Анна Павловна

Семеновка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комкова (Блохина) Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
05.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комкова (Блохина) Наталья Викторовна

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комкова (Блохина) Наталья Викторовна

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