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Трофимов Александр Иванович
Трофимов Александр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Мужской
Отец
Трофимов Иван
Мать
Зенченко Тамара Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Трофимов Иван
Мать:
Зенченко Тамара Ивановна
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