Горенской Семен Федорович
Место рожденияПо речке Шилке
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Горенской Федор Тимофеевич
По речке Шилке
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1795
Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/201
Смерть
Неизвестно