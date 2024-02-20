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Горенской Семен Федорович

Место рождения

По речке Шилке

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Горенской Федор Тимофеевич

Мать: не указана

По речке Шилке
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1795
Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/201
Смерть
Неизвестно
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