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Шишков Павел Борисович
Шишков Павел Борисович
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Место рождения
Ступино
, Ступино, Московская область
Дата рождения
24.10.1978
Пол
Мужской
Отец
Шишков Борис Викторович
1951 г.р.
Мать
Шишкова (Маркина) Светлана Серафимовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1978
Отец:
Шишков Борис Викторович
Мать:
Шишкова Светлана Серафимовна
Ступино
, Ступино, Московская область
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