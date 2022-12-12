Шишков Павел Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишков Павел Борисович

Шишков Павел Борисович

avatar

Место рождения

Ступино, Ступино, Московская область

Дата рождения

24.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1978

Отец: Шишков Борис Викторович

Мать: Шишкова Светлана Серафимовна

Ступино, Ступино, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close