Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1768

Сын: Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Амвросий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Абрам Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марина Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Никитич

Смерть
Неизвестно
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