Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Амвросий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Абрам Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марина Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Никитич
Смерть
Неизвестно