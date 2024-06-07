Коротков Сидор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1656
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Короткой Андрей Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Василий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Никифор Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Афанасий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1656