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Коротков Сидор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1656

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Короткой Андрей Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Василий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Никифор Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Афанасий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Назар Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1656

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