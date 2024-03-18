Селюнин Василий
Место рожденияКиров
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селюнин Дмитрий
Мать: Селюнина ?
Киров
Рождение ребёнка
16.07.1967
Дочь: Россол Ольга
Мать ребёнка: Селюнина Галина
Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Селюнина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селюнина Галина
Смерть
Неизвестно