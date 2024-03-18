Селюнин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюнин Василий

Место рождения

Киров

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1967 г.р.
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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селюнин Дмитрий

Мать: Селюнина ?

Киров
Рождение ребёнка
16.07.1967

Дочь: Россол Ольга

Мать ребёнка: Селюнина Галина

Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Селюнина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селюнина Галина

Смерть
Неизвестно
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